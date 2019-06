Rissa in stazione finisce nel sangue: ragazzo ferito a bottigliate

Una lite scoppiata per futili motivi e poi degenerata nel sangue. È la cronaca minima di quanto avvenuto domenica sera a Brescia, nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria. Ad avere la peggio un 29enne nigeriano: è stato colpito con una bottiglia rotta, rimediando tagli, pare non di grave entità, alle mani.

Tutto è successo intorno alle 21: il 29enne avrebbe avuto una discussione piuttosto animata con un connazionale. Dagli insulti, agli spintoni, il passo è stato piuttosto breve: la situazione sarebbe definitivamente degenerata quando uno dei due africani ha impugnato una bottiglia rotta e ha ferito il rivale.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Brescia: il 29enne ferito è stato trasportato in pronto soccorso per le cure del caso, mentre il suo aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate.