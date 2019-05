Sorpreso a rubare al supermercato, stende il commesso con un pugno in faccia

Momenti di tensione, nella prima mattinata di lunedì, in un negozio della stazione di Brescia. Un uomo di 38 anni è entrato nel market e ha prelevato alcuni alimenti dagli scaffali, infilando la porta d’uscita senza passare dalla cassa. Un dipendete dell’attività ha quindi tentato di bloccarlo per farsi consegnare il bottino, ma è stato steso da un violento pugno in faccia rifilato dal bandito che si è così ritagliato una via di fuga.

Non l’ha fatta franca: l’uomo, di origine nigeriana, è stato fermato poco dopo dagli agenti della Polizia Ferroviaria: aveva ancora co sé la refurtiva e sono quindi scattate le manette. Processato per direttissima, è stato condannato a due anni e quattro mesi per rapina impropria e lesioni personali.

Non solo è scattata anche l’espulsione dal territorio nazionale: martedì è stato portato nel Cie di Potenza, in vista di un possibile accompagnamento alla frontiera.