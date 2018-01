Spaccia in stazione e finisce in tivù: pusher espulso grazie ai filmati di "Striscia la Notizia"

Il suo volto, già ben noto alle forze dell'ordine, non è passato inosservato: i poliziotti della Questura di Brescia l'hanno immediatamente riconosciuto tra quelli dei tanti pusher della stazione ripresi dalle telecamere di "Striscia La Notizia". Un'apparizione in tivù che ha accelerato e non poco le pratiche per l'accompagnamento alla frontiera del 27enne algerino, già destinatario di numerosi provvedimenti di espulsione.

Grazie al reportage, andato in onda lo scorso 8 dicembre, i poliziotti non solo hanno rintracciato il giovane pusher ma sono riusciti a velocizzare le pratiche per attuare l’accompagnamento coatto in frontiera, facendosi consegnare dalle autorità consolari dell'Algeria un documento che certificasse l'identità dell'uomo e consentisse l'espatrio con procedura d'emergenza, avvenuto lo scorso 16 dicembre.

Per attuare l’accompagnamento coatto in frontiera, la Polizia di Stato deve infatti disporre di un documento valido di riconoscimento del cittadino da espellere. Tale documento deve essere rilasciato dalle autorità consolari del paese di origine dell’immigrato e, spesso, l’ottenimento di un documento d’identità, o di un lasciapassare, a causa della forte richiesta, richiede lunghi tempi d’attesa.