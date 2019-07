Follia in stazione: sorpreso a danneggiare un bus, prende a pugni e morde un poliziotto

Pugni e testate e poi morsi per ritagliarsi una via di fuga. È quanto ha fatto un uomo straniero dopo essere stato pizzicato da due agenti della Polizia Ferroviaria mentre appiccava un incendio e danneggiava alcuni bus nell'area della stazione di Brescia. È accaduto attorno alle 7 di giovedì mattina: il tentativo degli agenti di placare l’ira dell'uomo, che stava distruggendo un bus sotto gli occhi dei passanti, è stato vano. Lo straniero avrebbe colpito con pugni e testate i poliziotti, per poi mordere uno di loro alla spalla e darsela a gambe.

L'agente ferito è stato portato al Civile e medicato: la prognosi è di 15 giorni, ma dovrà anche sottoporsi alla profilassi per scongiurare il contagio di eventuali malattie infettive.

Un'aggressione che si poteva evitare, fa sapere il sindacato autonomo di Polizia in una nota:

"Se anche la Polizia Ferroviaria fosse dotata di Spray anti aggressione o di Taser molto probabilmente l’intervento degli Agenti si sarebbe risolto solo con il mostrare uno di questi strumenti di coercizione. Come riportano le statistiche Ministeriali il soggetto avrebbe desistito nel suo comportamento aggressivo ben conscio che tali strumenti potevano essere utilizzati contro di lui."

Esprimendo, ancora una volta, solidarietà ai colleghi aggrediti, il sindacato "auspica che chi usa violenza venga fermato e messo nelle condizioni di non nuocere ad alcuno, per questo motivo chiediamo ancora una volta che tutti i dipendenti che svolgono servizio per garantire la sicurezza pubblica vengano dotati dei mezzi necessari a garantire la loro incolumità"