Aggredisce una persona, poi prende a testate l'auto della Polizia: arrestato

Completamente fuori di sé, in preda a un raptus di violenza: prima ha aggredito una persona, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nei guai è finito un 44enne italiano: è stato arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda è avvenuta nei giorni scorsi nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. Bloccare il 44enne non è affatto stato facile: i poliziotti della Squadra Volante intervenuti hanno tentato di placare l'uomo, ma senza successo.

Il 44enne se l'è presa anche con loro, ma è stato comunque fermato e portato in Questura. Un viaggio breve, ma non tranquillo, scandito anzi dai calci e dalle testate che il 44enne ha rifilato all'auto di servizio. Nel giudizio per direttissima, il giudice ha poi convalidato l'arresto dell'uomo.