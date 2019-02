Imprenditore minacciato e poi aggredito: arrestata la sua ex fidanzata

A ruoli invertiti, un'altra storia di stalking alla bresciana: ma questa volta la vittima è un uomo, un noto imprenditore di 57 anni che ha deciso di allertare le forze dell'ordine e denunciare l'accaduto dopo l'ennesimo episodio, dopo essere stato aggredito sulla porta di casa dalla sua ex amante, che non ha mai accettato la fine della loro storia.

Lo scrive Bresciaoggi: l'ultimo atto è andato in scena domenica sera, in pieno centro a Brescia. E' proprio il 57enne che si avvicina a una pattuglia in servizio della Polizia Locale per raccontare dell'accaduto: “Sono stato aggredito e derubato del mio cellulare”. Una storia vera: solo pochi minuti prima era stato aggredito dalla sua ex, una 45enne dal carattere e dai modi poco ortodossi.

L'aggressione

Un'aggressione in piena regola, dopo un'accesa discussione: la donna gli aveva strappato il cellulare dalle mani, e con quello anche gli occhiali. Non prima però di averlo afferrato rabbiosamente al collo.E non è stata la prima volta.

La relazione sentimentale era finita da un po': circostanza che però la 45enne non ha mai accettato. Tanto da tempestare il suo ex di telefonate, dopo averlo minacciato e dopo qualche segnale di avvertimento tutt'altro che rassicurante, come vari e reiterati atti vandalici.

L'arresto

All'ennesimo episodio l'imprenditore si è rivolto in “diretta” alla Polizia, subito dopo essere stato aggredito fuori di casa: la donna è stata denunciata per stalking e violenza privata. E poco più tardi anche arrestata: gli agenti l'hanno trovata fuori dall'abitazione dell'imprenditore, ancora in possesso del suo cellulare e dei suoi occhiali, ormai rotti. La refurtiva è stata recuperata, la donna arrestata: rimarrà ai domiciliari almeno fino al processo.