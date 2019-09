L'amore finisce, inizia l'incubo: pedinamenti e aggressioni, cellulare spiato con un'app

Un amore finito male, pare proprio a causa della gelosia di lui. Poi gli appostamenti, i pedinamenti e le aggressioni alla ex fidanzata e pure al nuovo compagno della donna, un'avvocatessa bresciana di 44 anni.

Una storia, purtroppo come tante, quella raccontata dal quotidiano Bresciaoggi e finita nelle aule del tribunale di Brescia. Tutto è cominciato quando la professionista ha deciso di troncare la relazione con il 41enne kosovaro. Lui non avrebbe mai accettato la fine della storia e avrebbe cominciato a perseguitarla, seguendola ovunque, riempiendola di messaggi e chiamate. Un'ossessione che ha reso la vita impossibile all'avvocatessa e pure a chi le sta vicino: la madre e il nuovo fidanzato. Non solo scenate di gelosia, pare che l'uomo abbia pure messo le mani addosso alla ex.

Pedinamenti e aggressioni

L'ennesima aggressione, avvenuta lo scorso maggio a Orzinuovi, aveva fatto scattare le manette per il 41enne, ma in sede di convalida della misura il gip aveva optato per il divieto di avvicinamento dell'uomo alla donna e ai luoghi da lei frequentati insieme alla madre e al nuovo compagno.

Lesioni, stalking ma pure estorsione, i reati di cui il 41enne doveva rispondere: oltre a perseguitarla avrebbe preteso del denaro dalla professionista per dei lavori eseguiti in precedenza nel suo studio. Un debito che la donna sostiene di aver già ampiamente saldato.

Applicazione per spiare il cellulare della ex

La lista delle accuse non è finita. Durante le indagini è emerso che il 41enne aveva installato una particolare applicazione sullo smartphone della ex per spiare i messaggi e la mail inviate e ricevute. La procura ha quindi disposto altri accertamenti per verificare l'attività di spionaggio e poter così aggiungere il reato di interferenza nella vita privata ai capi d'accusa.