Spray al peperoncino in classe: sei studenti intossicati

Tosse, bruciore agli occhi e una classe interamente evacuata: mattinata di caos al liceo sportivo Brera di via Randaccio, a Brescia. Poco dopo le 11 di giovedì, una delle alunne avrebbe involontariamente azionato la bomboletta di spray al peperoncino che custodiva nello zaino, provocando fastidiose e dolorose reazioni ad alcuni compagni.

Il personale della scuola ha immediatamente allertato il 112 e sul posto si precipitate diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia, che ha ricostruito l'accaduto. Non si tratterebbe di una 'bravata', ma di un gesto del tutto involontario che ha però generato momenti di caos: la lo sostanza si sarebbe velocemente propagata, causando fastidi ai compagni.

Nessuna grave conseguenza, per fortuna, anche se per 6 studenti - di età compresa tra i 15 e i 16 anni - si è reso necessario il ricovero in ospedale per le cure del caso. Tre sono stati portati alla Poliambulanza, altrettanti al Civile di Brescia.