Fermati con la droga, aggrediscono gli agenti: due giovani nei guai

Giovedì 17 ottobre, a conclusione di un’indagine del nucleo polizia giudiziaria, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato in via Villa Glori un giovane originario del Burkina Faso e un minorenne marocchino che, nel tentativo di darsi alla fuga, hanno procurato contusioni a due agenti.

Addosso ai due ragazzi sono stati trovati 90 grammi di cocaina e più di 500 euro in contanti.

Il maggiorenne è stato arrestato mentre il ragazzino è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni.