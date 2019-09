Fermato per un controllo, nelle mutande ha 16 barrette di hashish

In tasca? Nel marsupio? Troppo semplice, uno spacciatore marocchino di 25 anni nascondeva la droga direttamente nelle mutande. Gli agenti, in servizio in abiti borghesi, lo hanno visto mentre si avvicinava a una prostituta. Insospettiti, lo hanno seguito fino a quando si diretto nel garage sotterrano dell'autostazione di via Solferino, e poi ancora fino in via Foppa.

Prima che potesse vendere la droga ad altri clienti, gli agenti hanno infine deciso di avvicinarlo. Interrogato, il 25enne ha negato di possedere droga, e in effetti nelle tasche non ne è stata trovata. Il forte odore di hashish però ha convinto gli agenti a portalo al Comando per un controllo: una volta spogliato, nelle mutande sono stati trovate ben 16 barrette di hashish, e 70 euro. Lo spacciatore è stato arrestato e trattenuto in carcere. Già nel 2018 - come riporta il quotidiano Bresciaoggi - fu fermato dalle forse dell'ordine per un furto.