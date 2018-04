Spacciavano droga al parco: 10 in manette, 6 sono richiedenti asilo

Spacciavano alla luce del sole, presidiando il loro territorio 24 ore su 24: i lori clienti erano giovani e giovanissimi in cerca di hashish e marijuana. In manette, per spaccio di sostanze stupefacenti, un gruppo di pusher di origine centrafricana che operava al parco di via Sardegna, a Brescia.

In tutto sono stati arrestati 10 stranieri, sei dei quali richiedenti asilo. L'operazione è scattata dalle segnalazioni dei residenti della zona ed è stata condotta dalla Squadra Mobile di Brescia, che per incastrare i pusher si è avvalsa di un'articolata tecnica investigativa.

Oltre alle telecamere, le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, si sono avvalse anche di agenti sotto copertura che hanno finto di voler comprare la droga per smantellare la fitta rete di spaccio.

Seguono aggiornamenti