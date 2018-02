Spaccio al parco: addosso 41 grammi di droga, nei guai due ragazzi

Sequestrati più di 41 grammi di droga e due persone denunciate per spaccio. È questo il bilancio dell’intervento portato a termine dai carabinieri di Brescia al parco Gallo.

I militari hanno visto un ragazzo originario della Nigeria e uno di nazionalità pakistana, rispettivamente di 30 e 25 anni, vendere sostanze stupefacenti in prossimità di alcune panchine.

A seguito della perquisizione, il nigeriano è stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish. Nelle tasche del pakistano, invece, sono stati rinvenuti in tutto 32 grammi di marijuana. I due giovani sono stati identificati e sono ora indagati in stato d libertà.