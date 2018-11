Droga al Freccia Rossa: spacciatore in manette nel parcheggio sotterraneo

Arrestate 2 persone, elevati 65 verbali per violazione del codice della strada, 16 contravvenzioni per infrazioni al regolamento di Polizia Urbana e tre pubblici esercizi sanzionati. È questo il bilancio del servizio di controllo territoriale portato a termine dalla Polizia Locale nel pomeriggio di mercoledì 7 novembre, nella zona della stazione ferroviaria e del centro commerciale “Freccia Rossa”.

Gli agenti hanno arrestato in piazza Repubblica un nordafricano pregiudicato e irregolare, perché trovato in possesso di 10 grammi di eroina e 250 euro in contanti. La stessa pattuglia ha poi arrestato un senegalese nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale “Freccia Rossa”. L’uomo aveva addosso 30 grammi di hashish e marijuana e 80 euro in contanti. Gli agenti hanno multato inoltre 16 persone per aver bivaccato abbandonando bottiglie e rifiuti.

Sono stati controllati anche 6 esercizi pubblici, 3 dei quali sono stati multati per irregolarità per un totale di 1.200 euro.

Non è stata trascurata la sicurezza delle strade. Sono stati 64 gli automobilisti multati, 24 dei quali per eccesso di velocità, mancata revisione del veicolo, mancanza dei documenti dei veicoli e dell’assicurazione.