Beccato a spacciare, si piega e perde dall'ano la droga che aveva nascosto

BRESCIA. Giovedì 26 luglio, in via XX settembre, gli agenti della Questura hanno notato uno scambio sospetto tra un 29enne gambiano ed un italiano, e quest’ultimo ricevere tra le mani qualcosa in cambio di una banconota.

I poliziotti lo hanno fermato e si sono fatti consegnare la mezza stecchetta di hashish che il giovane aveva appena acquistato per cinque euro dal pusher, da cui si era rifornito anche altre volte in passato. Il poliziotti hanno quindi seguito l’extracomunitario, lo hanno fermato e fatto riconoscere dall’acquirente: a quel punto l’arresto è stato inevitabile.

Presso gli uffici della Questura, il gambiano ha perso dalle parti intime 8 stecchette e mezza contenenti hashish nell’azione di piegarsi. I circa 15 grammi totali erano infatti nascosti nell’orifizio anale.

Già con numerosi precedenti alle spalle, il 29enne (C.O. le iniziali) è stato arrestato con immediata liberazione e nulla osta all’espulsione.