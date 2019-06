Sfrattati, due inquilini prendono a schiaffi la proprietaria di casa

Dopo mesi di inadempienza, la proprietaria di casa ha deciso di sfrattare i due immigrati che avevano preso in affitto il suo appartamento. Tutto finito? Per nulla: due uomini se la sono presa con la nipote della proprietaria, una giovane di 20 anni.

L'appartamento oggetto dello sfratto è situato in zona stazione a Brescia. Nei giorni scorsi - come riportato dal Giornale di Brescia - la ragazza si trovava in loco e, dopo un'accesa discussione con i due immigrati, nata dalla comunicazione dello sfratto, è stata schiaffeggiata. A rendere il tutto più "spiacevole", e doloroso, il fatto che l'uomo che ha sferrato lo schiaffo avesse in mano il cellulare.

A causa del colpo la nipote ha iniziato a perdere sangue dal naso, e i due immigrati si sono dileguati. Dopo il sopralluogo della Polizia, chiamata dalla giovane, i due sono tornati dalla proprietaria di casa, riconsegnandole finalmente le chiavi e alcuni oggetti precedentemente trafugati.