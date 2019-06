Sesso con ragazze e massaggi hot: chiusi due centri estetici della città

La Guardia di Finanza ha chiuso e sequestrato due centri estetici gestiti da cittadini cinesi, al cui interno veniva condotta una vera e propria attività di prostituzione. L'operazione ha preso avvio dal controllo economico delle attività del territorio condotto di routine dai militari della compagnia di Brescia.

Nel mirino dei finanzieri sono finite, in particolare, due attività che ufficialmente offrivano massaggi e cure estetiche: una si trova nel quartiere Don Bosco, l'altra nella zona del ring cittadino. Le indagini hanno accertato che in entrambi i centri venivano sistematicamente offerte prestazioni sessuali a pagamento e venivano sfruttate giovani donne cinesi.

I titolari sono stati denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel perquisire i locali, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato parecchio denaro contante e anche una copiosa documentazione contabile, utile per gli approfondimenti sia di carattere fiscale, sia in materia di lavoro nero. Il materiale finito nelle mani dei militari consentirà agli inquirenti di ricostruire l’intero giro d’affari.