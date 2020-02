In casa una serra con 63 piante di marijuana: ragazzo arrestato dalla polizia

Produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: sono questi i reati contestati a un 24enne italiano, di casa a Brescia, finito in manette nei giorni scorsi. Il giovane (V.V. Le Iniziali) aveva allestito una serra artigianale di marijuana all’interno di una stanza della sua abitazione.

A tradirlo è stata una segnalazione arrivata alla Squadra Volante della Questura. I poliziotti lo hanno monitorato per alcuni giorni, poi è scattato il blitz nella sua casa. Oltre alla sera, composta da bene 63 piantine e dotata di tutti i macchinari necessari alla coltivazione, sono stati scovati 800 grammi di sostanza già pronta per essere consumata. La droga era in parte confezionata e nascosta tra la cucina e un armadio. Per il 24enne sono inevitabilmente scattate le manette: processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto.