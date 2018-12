Blitz di Natale della Guardia di Finanza: sequestrati 6.000 vestiti "pericolosi"

Blitz natalizio della Guardia di Finanza di Brescia: sono stati passati al setaccio tre diversi esercizi commerciali, tutti gestiti da stranieri, e sono stati sequestrati più di 6000 prodotti giudicati non conformi alla normativa, in particolare vestiti e capi d'abbigliamento.

Dei tre negozi controllati due sono gestiti da cittadini di origine africana, e un altro da una famiglia cinese. Nel dettaglio si sono riscontrate per quel che riguarda l'etichettatura, non a norma secondo le più recenti direttive europee.

Tra la sostanziosa merce sequestrata soprattutto per vestiti, per adulti e bambini. A detta delle Fiamme Gialle, l'abbigliamento ritirato dal commercio potrebbe essere addirittura dannosa per la salute dei consumatori, sulla base dei materiali utilizzati. Nei prossimi giorni si provvederà ad emettere le dovute sanzioni nei confronti dei tre commercianti.