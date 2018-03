Maxi sequestro in un negozio: 829 prodotti “non sicuri” sugli scaffali

La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un maxi sequestro nella zona della stazione di Brescia, nei confronti di un minimarket gestito da cinesi, alla scopo di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e degli adempimenti fiscali.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno controllato i prodotti in relazione alle necessarie indicazioni in lingua italiana riguardanti provenienza, tipologia, materiali utilizzati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d’uso. Il controllo si è concluso con il sequestro di 829 oggetti pronti per la vendita, composti prevalentemente da parrucche e ciocche “extension”.

Le irregolarità riscontrate, sanzionate in via amministrativa, possono comportare una multa che va dai 516 euro fino a un massimo di 25.800 euro. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la filiera di distribuzione, al fine di individuare il fornitore della merce immessa illecitamente sul mercato.