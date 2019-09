Prima campanella dell’anno, tutti in auto a prendere i bambini: traffico nel caos

Mentre in classe suonava la campanella per sancire il termine della prima mattinata di lezioni, in strada strombazzavano diversi clacson. Tutto bloccato nella zona di Viale Venezia a Brescia per la prima uscita dalle scuole elementari ‘Collodi’ .

Dieci minuti di puro delirio viabilistico, tra le 12.30 e le 12.40: auto bloccate e fila lunga chilometri. Il serpentone di auto partiva da via Benacense, per poi proseguire in Viale Venezia, viale Rebuffone e terminare in via Amba d’Oro, dove si trovano appunto le scuole elementari. Pochi i parcheggi a disposizione vicino alla scuola, e auto in sosta ovunque: il traffico è letteralmente andato in tilt.