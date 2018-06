Donna scippata e scaraventata a terra, i passanti bloccano il rapinatore

Molto spavento, ma lievi conseguenze per l'anziana che è stata aggredita e scippata in pieno giorno, la scorsa domenica, in viale Venezia, il cosiddetto salotto bono di Brescia. La donna è stata aggredita alle spalle e scaraventata a terra: nella caduta, per fortuna, non avrebbe rimediato gravi traumi, tanto che non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

L'aggressore, una volta sottratta la collanina d'oro che l'anziana aveva al collo, avrebbe tentato di dileguarsi, senza però riuscirci: è stato bloccato da alcuni passanti e consegnato ai poliziotti della Squadra volante, che si sono precipitati sul posto. L'uomo un tunisino, classe 1979, con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina. Non solo la misura è stata convalidata dal giudice, ma per l'uomo è scattata anche l'espulsione e la procedura di rimpatrio in Tunisia.