La avvicina con una scusa, poi le strappa il cellulare dalle mani: paura per una donna

L'ha avvicinata con una scusa, poi le ha strappato con forza il cellulare delle mani. È quanto accaduto a una donna sabato sera in via Fratelli Bonardi, traversa di via Villa Glori.

Erano circa le 21.30: la vittima stava camminando sul marciapiede, quando un giovane uomo - pare di origini nordafricane - si è avvicinato. Le sue intenzioni non erano affatto buone: in pochi attimi ha afferrato con forza il cellulare che la donna stringeva tra le mani, per poi fuggire a gambe levate.

Molta, moltissima paura, ma nessuna conseguenza: fortunatamente la donna non è caduta a terra e non avrebbe riportato ferite. Smaltito l'iniziale e comprensibile shock, la vittima è corsa a casa e ha denunciato lo scippo subìto alla questura di Brescia, che indaga sull'episodio.