Follia in pieno giorno: maxi-rissa a colpi di spranga fuori dal bar

Il rumore delle frenate, brusche e improvvise, attira l’attenzione dei residenti: le finestre delle case sono aperte, complice la prima calura estiva, e tutti si affacciano temendo che si sia verificato un incidente. Ma quello che accade sotto agli sguardi dei residenti è davvero folle e inaspettato: da due auto scendono diverse persone armate di spranga, a passo spedito si dirigono verso un tavolino di un bar di corso Bazoli dove sono seduti quattro uomini: stanno bevendo una birra, ma in pochi istanti vengono aggrediti a colpi di spranga.

Una maxi-rissa dai contorni ancora tutti da chiarire, avvenuta attorno alle 16 di venerdì, che ha allarmato e parecchio il quartiere Sanpolino. Gli altri clienti sono fuggiti in fretta e furia all’interno del locale per sottrarsi alla violenza e sono scattate le chiamate al 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i poliziotti del reparto Volanti della Questura, a cui ora spetta il compito di ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime ipotesi si sarebbe trattato di una spedizione punitiva, forse per questioni legate a una donna contesa.

Sta di fatto che l’episodio ha scosso l’intero quartiere che qualche settimana fa aveva già dovuto fare i conti con una tragica vicenda: il cadavere di un ragazzo di 22 anni era stato trovato all’interno del parcheggio sotteraneo del complesso residenziale di via Aldrighi.