Ladri senza cuore: furto nella sede della San Vincenzo

Abituati a far fronte a ben più gravi difficoltà, i responsabili e i volontari della San Vincenzo sapranno facilmente superare questo "imprevisto", certo è che l'amarezza per un po' non se ne andrà. Una coppia (o forse più) di ladri ha fatto irruzione, nella notte tra giovedì e venerdì, negli uffici della San Vincenzo, l'associazione che si occupa di dare un pasto caldo, e un luogo sicuro dove passare la notte, a tanti senzatetto cittadini.

Nella sede di Contrada Sant'Urbano a Brescia i ladri hanno forzato un portellone antipanico e divelto la porta dell'ufficio prima di mettere a soqquadro i cassetti alla ricerca di oggetti di valore. Passate al setaccio anche le stanze degli ospiti. In totale all'appello mancano circa 200 euro in contanti. Sul furto indagano i carabinieri del nucleo operativo di Brescia.