Cocaina e "fumo": l'ingrosso dello spaccio in una villetta con giardino

Dopo tre anni di pausa forzata - era in carcere - un bresciano di 33 anni è tornato nel giro degli stupefacenti scegliendo come base operativa per i suoi traffici una normalissima villetta del quartiere San Polo a Brescia. Gli agenti del nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Brescia hanno colto sul fatto l'uomo, finito nuovamente dietro le sbarre.

I fatti. Nel quartiere da un po' di tempo si era sparsa la voce che la villetta, situata in via Piadena, fosse un magazzino per lo spaccio di droga. Dopo una specifica indagine è scattato il sopralluogo: quando gli agenti hanno visto alcuni tossicodipendenti uscire dall'abitazione è scattato il blitz. All'interno della casa sono stati trovati 529 grammi di cocaina purissima, ancora da tagliare, 30 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana essicata, oltre a 1.565 euro in contanti.

Agli arresti è finito il bresciano A.F., classe 1986, in libertà dal 2016 dopo tre anni in gattabuia, sempre per reati di droga. All'interno della villetta vivono anche due donne che sarebbero estranee all'attività di spaccio.