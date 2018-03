Si barrica in casa con un coltello: paura in un condominio

Attimi di panico in una palazzina del quartiere San Polino in città: lunedì sera un giovane uomo ha dato in escandescenze, poi si è barricato nel suo appartamento, armato di coltello. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento della Polizia.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 da un condominio di via Don Luigi Barberis.A chiamare il numero unico per le emergenze è stato un vicino di casa, preoccupato per lo stato di forte agitazione dell'uomo e per le urla provenienti dall'appartamento. Sul posto si sono precipitate diverse pattuglie del reparto volanti della Polizia di Stato e un'ambulanza.

I poliziotti hanno immediatamente capito che la situazione era molto seria: il giovane era in uno stato di forte alterazione, forse dovuta al troppo alcol ingerito, e minacciava di farsi del male. Grazie alla lunga trattativa intavolata dagli agenti, alla fine il ragazzo si è calmato: ha posato l'arma e ha aperto la porta

Il giovane si sarebbe procurato qualche taglio, per fortuna di lieve entità, ed è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.