Suicidio tra le mura di casa: donna trovata morta dal marito

Non ci sono dubbi purtroppo su quanto accaduto, sulla dinamica e sulla volontarietà del gesto: una donna bresciana si è tolta la vita nella notte tra domenica e lunedì a San Paolo. Il dramma si è consumato all'interno dell'abitazione dove l'anziana viveva con la famiglia.

A fare la drammatica scoperta e ad allertare i soccorsi sarebbero stato proprio il marito. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata intorno alle 8.30 di lunedì mattina: sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’auto medica. Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno accertato la causa della morte e ricostruito i motivi all’origine del gesto estremo, dettato da un forte stato depressivo, malattia di cui pare la donna soffrisse da tempo.