Un agente in pensione blocca uno scippo: ferito, nessuno lo aiuta

Ha notato due individui sospetti confabulare, li ha tenuti d'occhio per qualche istante fino a che uno dei due si è appoggiato ad un'anziana infilando una mano nella sua borsa. A quel punto è intervenuto. Protagonista del gesto coraggioso è un pensionato 60enne, ex Guardia di Finanza, che nel giorno di San Faustino si trovava nella ressa della fiera.

Erano all'incirca le 15:00 quando l'ex agente, in piazza Vittoria, ha bloccato lo scippatore. Per divincolarsi dalla sua presa, il malvivente non ha esitato prima ad urlare, accusando persino il 60enne, poi a mollargli una testata e dei pugni sul petto. A quel punto è riuscito a fuggire tra la folla.

L'ex agente è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale Civile. Lì è stato raggiunto da un paio di agenti che gli hanno mostrato le foto di alcuni individui sospetti presenti in piazza al momento del tentato scippo. Tra questi, l'ex finanziere ha riconosciuto l'aggressore. Il coraggioso 60enne ha affidato al Giornale di Brescia (l'articolo è riportato sul quotidiano in edicola stamane) la sua frustrazione: «Ho cercato di bloccarlo, lui per liberarsi dalla presa mi ha picchiato, sotto gli occhi delle tante persone che in quel momento erano in fiera. Nessuno ha alzato un dito. Anche questo è doloroso».