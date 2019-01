Follia in strada: ragazzini si lanciano addosso i petardi, poi scoppia la rissa

Prima si sono affrontati lanciandosi alcuni petardi, poi sarebbero venuti alle mani, dando vita ad un'animata rissa. Attimi concitati mercoledì sera in via Cremona a Brescia, a cause delle schermaglie tra due gruppetti di giovanissimi, tutti minorenni.

L'allarme è scattato attorni alla 19.30 dal civico 2: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti del reparto Volanti della Questura di Brescia. Proprio il tempestivo intervento della polizia ha fatto in modo che la situazione non degenerasse ulteriormente, evitando anche che qualcuno si ferisse gravemente.

Stando alle prime informazioni trapelate, solo uno dei ragazzini, un 15enne, è stato trasportato a bordo di un'ambulanza in ospedale, al Civile, per essere medicato. Per lui nulla di grave: è stato ricoverato in codice verde e dimesso dopo poche ore.

Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti alla zuffa. Anche i genitori dei giovanissimi sono stati tempestivamente avvisati e si sono precipitati sul posto. L'episodio potrebbe chiudersi senza conseguenze per i minori coinvolti, qualora sui tavoli della Questura non pervenissero querele o referti medici di una gravità tale da far scattare indagini e denunce.