Debito mai saldato: maxi rissa tra indiani, dieci denunce

15 persone coinvolte, un ferito grave, un arresto, 9 denunce: questo il primissimo bilancio di una rissa scoppiata attorno a mezzanotte a Brescia, in via Milano. A scontrarsi sono stati due gruppi contrapposti di immigrati indiani, il primo della città, il secondo della Bassa, composto da extracomunitari residenti tra Pontevico e Cremona.

A quanto pare all'origine dello scontro ci sarebbe un debito mai saldato tra due indiani, ognuno dei quali spalleggiato da un gruppo di "sostenitori". Dalle parole si è passati presto ai fatti, e sono spuntate diverse armi: coltelli, taglierini, martelli, bastoni, il tutto è raccontato dal Giornale di Brescia.

Solo l'intervento della Polizia locale, col supporto della Polizia, ha placato gli animi: 9 persone sono state denunciate per rissa, lesioni o porto d'armi, un indiano è stato arrestato per avere sferrato fendenti di coltello a un connazionale, e tre persone sono finite in ospedale, una delle quali con una prognosi di 20 giorni per ferite a un braccio e a un fianco. Solo un paio di settimane fa furono addirittura cinquanta gli immigrati coinvolti in un altro scontro, allora scatenato da motivi di cuore.