Sangue fuori dalla discoteca: preso a testate in faccia, ragazzo finisce in ospedale

Colpito da una testata, in pieno volto, ha rimediato la frattura del naso. Un'aggressione brutale e insensata: la giovane vittima, un 30enne italiano, non ha voluto spiegare le ragioni del gesto e nemmeno dare indicazioni sull'uomo che lo ha picchiato.

Tutto è accaduto nella notte tra sabato e domenica, fuori da un noto locale della città: la discoteca Paradiso di via Casotti. L'allarme è scattato poco dopo le 4 del mattino. Per i soccorsi è stata inviata un'ambulanza, mente per ricostruite l'accaduto è sopraggiunta una Volante della Polizia di Stato.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato solo il 30enne con il volto insanguinato: nessuna traccia dell'aggressore, che nemmeno la vittima ha saputo descrivere con esattezza. Il 30enne ferito è stato portato alla Poliambulanza per le cure e gli esami del caso. Nulla di grave per fortuna: solo la frattura del setto nasale.