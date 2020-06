Lite tra ubriachi, scoppia una maxi rissa: calci e pugni davanti al bar

Brescia. Violenta rissa in zona San Faustino, davanti al bar Migliore di Via Capriolo. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì: a fronteggiarsi sono stati due gruppi di stranieri e un ragazzo africano è rimasto a terra ferito, poi portato al Città di Brescia in ambulanza per essere curato (non è grave).

Pare che il tutto sia iniziato intorno alle due di notte. Dapprima la zuffa ha interessato due ubriachi, che, dopo una normale discussione, hanno poi incominciato a picchiarsi con calci e pugni. A quel punto la situazione è degenerata in un maxi rissa a cui hanno partecipato più persone.

Per ristabilire la calma è stato necessito l'intervento della polizia, ma quasi tutti i 'contendenti' si erano già allontananti, facendo perdere le proprie tracce. Sono ora al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.