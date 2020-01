Ricercato per droga, truffe e rapine: se ne stava comodo dal barbiere

Lo cercavano da tempo, dato che era stato condannato a ben 4 anni e 7 mesi per diversi reati: dalla rapina in concorso all'estorsione, dallo spaccio alla truffa. Ma evidentemente lui non aveva paura, tanto che non aveva mai lasciato la nostra città.

Senza fisa dimora, dormiva da amici e conoscenti: si sentiva al sicuro, tanto da non cambiare di una virgola le proprie abitudini. A metterlo nei guai è stata una segnalazione arrivata al comando della polizia locale. Per l'uomo, un 30enne pakistano, le manette sono scattate nei giorni scorsi: gli agenti hanno fatto irruzione in un negozio di barbiere di via Ugoni dov'era andato per farsi tagliare i capelli.

Ora per lui si sono aperte le porte del carcere dove resterà per i prossimi 4 anni e 7 mesi. Un curriculum criminale di tutro rispetto, il suo: era stato arrestato nel 2016, insieme ad altre 7 persone, per alcune rapine commesse al centro commerciale Freccia Rossa. Da allora la banda di cui faceva parte aveva cambiato business, dandosi allo spaccio: lo scorso luglio il 30enne era stato pizzicato con un panetto di hashish alla stazione della metropolitana di Brescia Due ed erano nuovamente scattate le manette. Poi la condanna e l'ordine di carcerazione che è stato eseguito nelle scorse ore.