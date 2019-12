Tachimetri ritoccati e prezzi 'drogati': incastrata banda di truffatori

Ritoccavano i tachimetri delle auto usate, abbassando, e di parecchio, il chilometraggio e poi le rivendevano a prezzi superiori al reale valore. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Ravenna, ha permesso di sgominare una banda di truffatori rumeni.

Sono ben 25 le misure cautelari emesse, di cui 5 in carcere, 7 in regime domiciliare e 13 con l'obbligo di presentazione alla polizia. A carico delle stesse persone sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al reato di associazione a delinquere per commettere più delitti di truffa nell'ambito della vendita di veicoli usati. Contestato anche il reato di trasferimento fraudolento di valori per aver attribuito fittiziamente, a diversi prestanome connazionali, la titolarità di imprese individuali e dei relativi beni aziendali.

Sono quindi state sequestrate 18 ditte individuali, operanti nel settore del commercio d’auto usate, e i relativi complessi d’azienda. Le manette e le perquisizioni sono scattate all'alba di mercoledì mattina sia nel Ravennate, che nel Bresciano.