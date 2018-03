Pestaggi e rapine, erano il terrore del centro storico: arrestati 3 banditi

BRESCIA. La Polizia di Stato cittadina ha arrestato tre extracomunitari responsabili di almeno 12 rapine commesse in pieno centro cittadino. Agivano sempre a notte fonda, approfittando delle strade semideserte e aggredendo vittime in procinto di andare al lavoro, come pasticceri od operai, o giovani di ritorno da attività di svago. Il gruppo agiva con estrema violenza, minacciando le vittime con coltelli e malmenandole, provocando loro anche gravi ferite per un bottino di pochi euro o di qualche cellulare.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura, si sono sviluppate attraverso un’attività di analisi delle singole aggressioni, che ha consentito di stringere il cerchio attorno ai tre. Due sono di nazionalità tunisina e uno di nazionalità senegalese, tutti irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora, e con a carico numerosi precedenti penali.

Nelle scorse ore, il Gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati.