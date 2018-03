"Hai una sigaretta?", poi lo buttano a terra e lo rapinano

Lo hanno avvicinato con una scusa banale, poi lo hanno aggredito per sottrargli il cellulare e il portafoglio. Vittima della rapina, avvenuta in pieno giorno, un ragazzo bresciano che domenica pomeriggio stava percorrendo il cavalcavia che collega via Togni a Via Brozzoni.

"Scusa, hai una sigaretta" gli avrebbero chiesto due giovani stranieri prima di sfilargli abilmente il cellulare dalla tasca dei pantaloni. Alla richiesta di restituzione del maltolto, i due avrebbero reagito con le maniere forti: lo avrebbero violentemente buttato a terra, impossessandosi anche del portafoglio.

La scena sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno allertato tempestivamente la centrale operativa del 112. Sul posto si è quindi precipitata una pattuglia del Radiomobile di Brescia: i militari hanno individuato e bloccato i due rapinatori mentre si allontanavano.

Nei guai un 23enne algerino e un 25enne marocchino, trovati in possesso del portafogli e del cellulare del giovane. Dai successivi approfondimenti è emerso che i due avevano numerosi precedenti per furto e per loro sono scattate le manette. L'arresto è stato convalidato: durante l'udienza di convalida il giudice ha disposto la detenzione in carcere.