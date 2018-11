Serata da incubo: giovane bresciano minacciato e rapinato all'uscita di un locale

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brescia hanno arrestato, per rapina, un 23enne senegalese. L'episodio nei giorni scorsi in città, lungo via dei Mille.

Il rapinatore ha avvicinato la vittima, un 25enne bresciano, fuori da un locale, poi, con una scusa, lo ha convinto a tirare il portafogli fuori dalla tasca. Dopo aver visto i contanti presenti nel borsellino, il senegalese è passato all'attacco: avrebbe aggredito e minacciato il giovane, costringendolo a consegnare tutti i soldi: ben 190 euro.

Il 25enne avrebbe cercato di reagire e tra i due sarebbe scattato un acceso parapiglia. Una scena che non è passata inosservata: una donna che ha assistito alla colluttazione ha allertato il numero unico per le emergenze. Una segnalazione tempestiva che ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto si sono precipitati i militari che sono riusciti a bloccare il rapinatore, con ancora tutti i soldi in tasca.

Tutto è bene quel che finisce bene: per il 23enne senegalese sono scattate le manette e, dopo la convalida dell'arresto, si sono spalancate le porte del carcere, mentre la refurtiva è stata restituita al giovane rapinato.