Notte da incubo per un ragazzo: aggredito e rapinato all’uscita dalla disco

Aggredito e rapinato dopo una serata al Circus Beat Club: è successo martedì notte a Brescia, la vittima è un 20enne che abita in città. Accompagnato dagli amici in auto da Via Dalmazia verso casa, sarebbe stato aggredito da una coppia di giovani stranieri mentre stava rientrando nell'appartamento in cui abita con i genitori.

Secondo quanto raccontato agli uomini della Questura di Brescia, che si sta occupando delle indagini, i due lo avrebbero accerchiato spuntando fuori all'improvviso dal buio della notte (erano circa le 4).

Gli avrebbero bloccato il passaggio, intimandogli di consegnare tutto quello che aveva. Alla prima titubanza del ragazzo i due aggressori avrebbero cominciato a spintonarlo, e a minacciarlo. Il 20enne bresciano allora non ha potuto fare altro che assecondare le loro richieste.

Ai malviventi il giovane ha dato il cellulare, un iPhone vecchio modello, e il portafoglio, che è stato svuotato delle poche decine di euro che c'erano e poi riconsegnato al legittimo proprietario. Un brutto momento che per fortuna è finito: il 20enne se l'è data a gambe, e corso a casa e ha avvisato la Polizia. Indagini in corso.