Rapina in strada: ragazzo aggredito per l' iphone X, nei guai un minorenne

Volto coperto e fare minaccioso, si erano avvicinati a un 21enne di passaggio in via Cefalonia e si erano impossessati del suo iphone X e del portafogli. Poi la classica fuga a gambe levate. L'episodio risale a quest'estate e forse i due aggressori pensavano di averla fatta franca.

Non è andata così: dopo mesi di indagini, i carabinieri li hanno individuati e per loro, giovedì mattina, sono scattate le manette. Nei guai sono finiti un 17enne italiano e un giovane straniero. I carabinieri, al termine di accertamenti e perquisizioni domiciliari, hanno infatti raccolto elementi sufficenti a ritenere i due giovani corresponsabili della rapina.

Per il maggiorenne si sono aperte le porte del carcere cittadino. Il minorenne, su richiesta della procura per i minori, è stato affidato ai servizi sociali e sottoposto alla misura della permanenza in casa.