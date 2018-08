Folle bandito, panico in Posta: "Datemi i soldi o faccio esplodere l'edificio"

Ha fatto irruzione all'ufficio postale di Buffalora, poi ha minacciato il personale: "Datemi tutti i soldi, altrimenti sparo e faccio saltare in aria l'edificio" avrebbe detto agli impiegati K.H., cittadino tunisino classe '96.

Nonostante le minacce, il personale è riuscito ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti della squadra Volante della questura di Brescia, sorprendendo l'uomo mentre inveiva ad alta voce contro gli impiegati, agitando un bastone di legno.

Attirando la sua attenzione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo. Poi è scattata la perquisizione personale: addosso al malvivente, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti, non sono stati trovate né armi, né cariche esplosive.

Per lui sono scattate le manette per il reato di tentata rapina e si sono spalancate le porte del carcere, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che ha disposto l'espulsione dell'uomo: nella giornata di martedì è stato accompagnato in Tunisia.