Rapinato fuori dal centro commerciale, insegue i ladri e viene steso con un pugno

Rapinato nel parcheggio del centro commerciale Freccia Rossa, ha inseguito i due malviventi fino al sottopasso della Stazione. Voleva fermarli, ma è stato steso da un pugno sferrato da uno dei due banditi.

Il pestaggio davanti ai passanti

L'aggressione, per fortuna, non è passata inosservata: alcuni passanti hanno prontamente allertato gli agenti della polizia ferroviaria. I poliziotti oltre a soccorrere la giovane vittima, che aveva il volto completamente insanguinato, sono riusciti a fermare uno dei rapinatori proprio mentre saliva a bordo di un treno. In manette è finito un 18enne italiano di casa in provincia di Bergamo.

L'inseguimento e l'arresto

È stato lui a fornire il nome e la descrizione del complice, che nel frattempo era salito a bordo di un treno diretto a Bergamo. Poco male: gli agenti della Questura Orobica lo hanno atteso in stazione, fermandolo appena è sceso dal convoglio.

Si tratta di un 24enne del Senegal, irregolare: ha negato il suo coinvolgimento nella rapina, ma è stato inchiodato dalle telecamere della stazione di Brescia che avevano ripreso il pestaggio. Nessun dubbio quindi sulla sua colpevolezza. Oltre che del reato di rapina in concorso con il 18enne deve rispondere di spaccio. È stato infatti perquisito e gli agenti gli hanno trovato addosso 2,85 grammi di cocaina.