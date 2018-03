Ragazza aggredita in strada: le mordono la mano per rubare il cellulare

Aggredita (a morsi) e rapinata in mezzo alla strada, in Via Milano: la vittima è una ragazza nigeriana di 20 anni che ha dovuto fare i conti con un suo connazionale 31enne, già noto alle forze dell'ordine e che per fortuna è già stato assicurato alla giustizia. Beccato a poche ore dal fatto, è stato arrestato e condannato, processato per direttissima (con patteggiamento) a 1 anno e 9 mesi di reclusione.

Tutto è successo in pochi attimi: la ragazza stava camminando lungo Via Milano quando è stata avvicinata dal 31enne. Con rapida mossa il giovane uomo l'ha bloccata, le ha messo le mani in tesca in cerca di oggetti di valore, ha intercettato il suo cellulare e se l'è preso.

La vittima ha fatto di tutto per fermarlo, per cercare di riprendersi il maltolto: la reazione del 31enne ha dall'incredibile, perché per portare a termine la rapina le ha addirittura morso la mano. Poi è fuggito a piedi, mentre la 20enne lo inseguiva gridando e chiedendo aiuto.

Guadagnato qualche centinaio di metri, il ragazzo è salito al volo su un autobus di linea. E' stato l'autista di Brescia Trasporti ad accorgersi che qualcosa non andava, e a chiamare la Polizia. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti, hanno raccolto la testimonianza della ragazza e recuperato il suo cellulare, che il rapinatore aveva nascosto nel calzino.