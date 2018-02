Rapina alla sala slot, il video dell'inseguimento

Una sequenza da brividi, quella della folle fuga del 28enne che, nel tardo pomeriggio di martedì, ha rapinato la sala slot Admiral di via Valcamonica, in città. Ha puntato una pistola in faccia al cassiere e lo ha obbligato a salire in auto, una Peugeot chiesta in prestito a un amico, poi è partito a tutto gas. Tallonato da ben 9 auto delle forze dell'ordine, ha infilato una serie di manovre pericolose, nonostante non avesse mai conseguito la patente. La fuga si è conclusa nel traffico di via Orzinuovi, dove, approfittando di un momento di distrazione del rapinatore, l'ostaggio è riuscito a scendere dall'auto. Pochi chilometri più avanti la polizia ha esploso un colpo di pistola, bucando le gomme della Peugeot che ha finito per ribaltarsi.