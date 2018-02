Rapina e fuga con l'ostaggio: ecco il video dell'inseguimento

Prima la rapina, poi la folle fuga in auto con un ostaggio a bordo, per di più nell'ora di punta. Tallonato dalla polizia, ha inanellato una serie infinita di manovre pericolose nel traffico cittadino, mettendo a rischio l'incolumità di decine di ignari automobilisti. Ma non è finita qui: dalle indagini è emerso che il rapinatore, un 30enne incensurato di casa a Flero, non ha mai nemmeno conseguito la patente di guida.

Il video dell'inseguimento

Tutto è cominciato una manciata di minuti prima delle 17, quando l'uomo ha fatto irruzione nella sala slot Admiral di via Valcamonica. Volto scoperto e pistola in pugno (poi rivelatasi essere giocattolo) ha puntato l'arma al petto di un dipendente e si è fatto consegnare quanto c'era in cassa (poche centinaia di euro). Visto il magro incasso si è quindi fatto aprire la cassaforte temporizzata.

Nel frattempo un'altra dipendente è riuscita a fare scattare l'allarme, collegato con la sala operativa della polizia. Gli operatori hanno quindi chiamato la sala slot per capire cosa stesse accadendo. La dipendente, sotto la minaccia della pistola, avrebbe rassicurato gli agenti, dicendo che si trattava di un falso allarme.