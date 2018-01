In arrivo Verderamen: la grande specialità giapponese sbarca a Brescia

Il piatto forte della tradizione culinaria giapponese preparato artigianalmente dalle sapienti mani di un cuoco mantovano: in città arriva Verderamen, la prima "Ramen House" della nostra provincia. Il ristorante aprirà i battenti il giorno di San Faustino, il 15 febbraio, al civico 58 di Corso Cavour.

Non un ristorante giapponese e nemmeno l'ennesimo sushi bar, ma un locale innovativo dove poter assaggiare una grande specialità della cucina nipponica: il Ramen, cioè gli spaghetti in zuppa, diventati, dal secondo dopoguerra, un simbolo dell’identità nazionale al pari del monte Fuji.

Tutto nasce dalla passione per la cultura e la cucina giapponese dello chef mantovano Giancarlo Sbolli. Qualche anno fa ha mollato tutto per andare in Giappone e inseguire il suo sogno: diventare l'unico allievo italiano del maestro Rikisay Miyajima.

Dopo aver carpito tutte le tecniche e i segreti per preparare un ramen a regola d'arte, Giancarlo ha dato vita a Verderamen, insieme ai soci Piero e Patrizia e alla moglie Miriam, scegliendo la nostra città come punto di partenza.