Corpo riverso sul tavolino, ragazzo bresciano trovato morto in casa

L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo di un ragazzo bresciano di 31 anni, trovato morto in casa attorno alle 22 di mercoledì sera a Brescia.

Il giovane viveva insieme a un amico in un'abitazione di via Fornaci: è stato proprio quest'ultimo a trovarlo riverso su un tavolino di casa. Il 31enne era affetto da problemi di dipendenza e, anche stavolta, il coinquilino ha creduto che fosse collassato a causa dell'alcol: quando ha cercato di metterlo a letto, si è però accorto che non respirava e ha chiamato il 112.

Sul posto si sono precipitate una pattuglia della Polizia di Stato e due ambulanze, ma gli uomini delle équipe mediche non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per stabilirne le cause, bisognerà ora attendere i risultati dell'esame autoptico.