Calci, pugni e minacce di morte a mamma e papà: 16enne in comunità

Non accettava i rimproveri e a ogni richiesta negata reagiva aggredendo verbalmente e fisicamente mamma e papà. Calci, pugni, minacce di morte: un'escalation di violenza terminata solo grazie all'intervento dei Carabinieri di Brescia.

Una situazione che si protraeva ormai da parecchi mesi: i genitori, una coppia di 60enni italiani, erano ormai in balia del loro unico figlio, che li ha malmenati, costringendoli a farsi medicare in ospedale, in più occasioni. In base a quanto accertato dagli inquirenti, dal novembre 2017 i coniugi avrebbero subito, quotidianamente, pesanti ingiurie e insulti, ma pure pestaggi. Non solo: il 16enne avrebbe più volte distrutto le porte, le finestre e i mobili dell'appartamento dove la famiglia risiede.

La prima richiesta d'aiuto lo scorso novembre: i Carabinieri sono dovuti intervenire perché il ragazzo aveva colpito la madre con un violento calcio allo sterno. Un mese più tardi i militari hanno nuovamente bussato alle porte dell'abitazione, situata nella prima periferia della città: il 16enne, da poco sorpreso a fumare, aveva dato di matto perchè i genitori non gli avevano ricaricato il cellulare. In quell'occasione li aveva colpiti con una raffica di calci e pugni.

A febbraio un nuovo episodio: richiamato e invitato a fare i compiti, ha reagito colpendo la madre con un calcio all’addome per poi spingere il padre contro un termosifone, facendogli sbattere la testa. L'epilogo nei giorni scorsi: il 16enne ha minacciato di morte i genitori, terrorizzandoli, a seguito di una richiesta negata di denaro. Per mettere fine alla spirale di violenza il giudice del Tribunale dei Minori ha disposto il trasferimento del ragazzino in una comunità, dove seguirà un percorso rieducativo di recupero.