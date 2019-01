Ragazzi scappati da casa: ritrovati in un fast food

La classica bravata, con lieto fine. La vicenda dei quattro ragazzini fuggiti da casa si è conclusa in un fast food di un Comune bresciano. Quattro coppie di genitori hanno potuto tirare un enorme sospiro di sollievo, dopo giorni di ansia e preoccupazione.

L'allontanamento dei quattro inseparabili amici, tutti tra i 13 e i 15 anni, residenti in città, di origine straniera ma nati e cresciuti in Italia, è avvenuto a inizio settimana. Dopo aver lasciato le loro abitazioni in momenti diversi, i quattro si sono ritrovati e sono andati a Milano. Le forze dell'ordine avevano intuito la loro meta passando al setaccio la cronologia dei computer dei ragazzi.

Al momento del ritrovamento, avvenuto grazie a un cliente del fast food che ha intuito si trattasse dei quattro fuggitivi, è emerso che effettivamente i giovani hanno trascorso nel capoluogo regionale un paio di giorni, fermandosi a dormire in luoghi di fortuna. Dopo un passaggio in caserma, i quattro sono stati accompagnati a casa.