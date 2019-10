Aggredita alle spalle: "Mano sulla bocca, poi il coltello. Nessuno mi ha aiutata"

La brutale aggressione prima. L’indifferenza totale poi. Istanti terribili messi nero su bianco, sulla denuncia sporta ai Carabinieri, e poi condivisi anche in rete. Un lungo post su Facebook, in cui la giovane Irina, 24 anni, racconta quanto vissuto sabato sera lungo la ciclopedonale di Via Volturno.

Una passeggiata con il cane finita, male, anzi, malissimo: con la giovane accasciata sull’asfalto che chiedeva dispersamente aiuto, ma "nessuna delle macchine che passava in via Volturno in quel momento s’è fermata".

Aggredita alle spalle

È andata bene, per fortuna, l’uomo che l’avrebbe aggredita è scappato, senza riuscire a portarle via nulla. Tutto sarebbe accaduto attorno alle 19, all’altezza dello stabilimento Iveco: "Avevo in mano il telefono, perché stavo scrivendo un messaggio, quando un uomo sui 35-40 anni all’improvviso mi ha tappato la bocca arrivando da dietro. Dopo essermi divincolata, mi sono girata e ho visto che aveva un coltello in mano" racconta Irina sulla pagina Facebook 'Brescia che non Vorrei'.

Accasciata sull'asfalto, nessuno si è fermato ad aiutarla

La 24enne è riuscita a difendersi gettandosi a terra e avrebbe cominciato ad urlare. Le sue grida d’aiuto avrebbero messo in fuga l’aggressore che "indossava una felpa grigia, un paio di jeans e scarpe nere", ma sarebbero però rimaste inascoltate. Smaltito lo shock, la giovane si è rialzata ed è corsa dei Carabinieri a denunciare l’accaduto.

Un racconto che poi la 24enne ha voluto condividere sui social: "per mettere in guardia, soprattutto le donne e soprattutto ora che il sole tramonta alle sei: perché magari qualcuna come me pensa di essere al sicuro quando cammina per strada da sola vicino a casa portando fuori il cane e, invece, non è così."