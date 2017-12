Brescia e provincia: le previsioni meteo per la notte di Capodanno

Sarà un capodanno all’insegna del bel tempo quello in arrivo nella nostra provincia. Dalla città alle valli, infatti, non sono previste precipitazioni di rilievo.

A Ponte di Legno il 31 dicembre sarà caratterizzato da sole e cielo terso, e gli sciatori potranno godersi appieno la neve caduta in abbondanza nelle ultime ore.

A Brescia invece il cielo sarà coperto, ma la pioggia risparmierà i fuochi d’artificio, arrivando in città solo nel primo mattino. Stesso discorso anche per la Bassa e i laghi maggiori: Benaco, Sebino ed Eridio. In pianura e in montagna sono previste massime che oscilleranno tra i 5 e gli 8 °C.